SCM dá goleada e está a um ponto de se sagrar campeão distrital de juniores

A uma jornada do final da fase de apuramento de campeão do Campeonato Distrital de Juniores, o S.C. Mirandela conta fazer a festa do título no dia 28 de Maio, na última e decisiva jornada.

A equipa treinada por Gilberto Vicente deu goleada este sábado, 9-1 à Escola Crescer. O destaque vai para o poker de Lino. De pé quente esteve também Luís Costa, que apontou dois golos, Valdemar Vilaverde, que também apontou dois golos, e Lemos.

Com este resultado, os mirandelenses lideram isolados com 12 pontos conseguindo uma distância de três pontos para o Bragança, segundo classificado, que hoje perdeu com a ADSP Vale do Conde por 4-3.

Aos alvinegros um ponto basta para se sagrarem campeões distritais. Na última jornada o SCM defronta a equipa vizinha da ADSP Vale do Conde. Quanto ao Bragança encerra a época em casa frente à Escola Crescer, dérbi citadino da última jornada.

Foto de SCM