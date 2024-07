“Se não for feito nada mais órgãos de comunicação regionais vão fechar e isto põe em causa a democracia”

Que impacto tem para os órgãos regionais?

Esta medida era há muito defendida pela associação. A possibilidade de anunciar e publicitar pelos órgãos regionais os fundos europeus é tremenda. A publicidade tem vindo a cair, nos jornais, em papel. No digital está a crescer, mas não compensa a quebra no papel. Segundo dados do INE, o investimento publicitário na imprensa caiu 52% em quatro anos. É tremendo. É uma das principais fontes de rendimento dos jornais. Portanto, esta medida é óptima, há muito que esperávamos por ela e esperamos que seja posta em prática o quanto antes.