Segunda etapa do GP Douro Internacional terminou em Miranda do Douro com vitória de Iúri Leitão

Iúri Leitão, jovem ciclista da equipa Tavfer-Meadinsot-Mortágua, venceu a segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, que ligou, esta sexta-feira, Carrazeda de Ansiães a Miranda do Douro, numa distância de 144,7 quilómetros. O sprinter foi o mais rápido do pelotão de 84 ciclistas, terminando com o tempo de 03h39m19s.

Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) ficou na segunda posição e Francisco Campos (W52-FC Porto) na terceira.

Na classificação geral, Maurício Moreira da Efapel concluiu a prova integrado do pelotão e continua a vestir de amarelo.

Amanhã é dia de contra-relógio, de 10,8 quilómetros, em Resende, seguido de uma etapa de 66,2 quilómetros até São João da Pesqueira.

A competição termina no domingo, em Lamego.

Foto de Tavfer-Meadinsot-Mortágua