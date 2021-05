Segunda fase do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão começa a 29 de Maio

Na fase de subida, o sorteio, realizado esta quarta-feira, ditou que o Macedense realiza dois jogos fora e um em casa.

Na primeira jornada, marcada para o dia 29 de Maio, os comandados de Costinha deslocam-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Segue-se a recepção ao Lobitos Futsal, no dia 3 de Junho, e o confronto com o primeiro classificado da série C, que ainda não está definido, no dia 6 de Junho.

Esta fase joga-se apenas a uma volta e conta com os quatro primeiros classificados de cada série, um total de 32 clubes, divididos por oito grupos.

Os vencedores de cada série apuram-se para uma “Final Eight” para decidir o campeão nacional e os dois clubes que sobem à Liga Placard, os restantes deste play-off mantêm-se na 2ª Divisão.

Ainda na fase de subida, os três piores terceiros classificados de cada grupo descem à 3ª Divisão, campeonato que regressa na próxima temporada, e os restantes continuam na segunda. Os quartos classificados de cada série também são despromovidos ao terceiro escalão do futsal nacional.

Na fase de descida, o Mogadouro integra a série B e joga fora com o Piratas de Creixomil na primeira jornada. Depois segue-se o jogo em casa com o Lordelo e a deslocação ao distrito de Vila Real para defrontar os Amigos de Cerva.

Quanto ao CSP Vila Flor ficou na série C e vai realizar dois jogos em casa, na segunda jornada com o Freixieiro e na terceira com o São Pedro Fins. No pontapé de saída da fase de descida os vilaflorensdes jogam fora com o Sangemil.

Esta fase é disputada por 43 clubes divididos por dez séries de quatro e uma série de três clubes, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, que jogam entre si apenas uma vez.

Os primeiros classificados de cada série e os oito melhores segundos, num total de 19 equipas, vão jogar o Nacional da III Divisão na próxima época. Já os três piores segundos classificados e os clubes que fiquem no terceiro e quarto lugares de cada série descem aos distritais, num total de 24 clubes.

Os jogos, tal como na fase de subida, também estão marcados para os dias 29 de Maio, 3 e 6 de Junho.