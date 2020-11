Segundo Centro de Marcha e Corrida do distrito vai abrir em Macedo de Cavaleiros

O projecto já foi aprovado em reunião de câmara e resulta de uma parceria entre o município de Macedo de Cavaleiros, a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Bragança.

“Queremos que as pessoas possam praticar marcha e corrida de forma segura, com acompanhamento técnico, bases científicas e com seguro associado”, referiu o vereador do desporto, Rui Vilarinho.

O objectivo é “preparar Macedo de Cavaleiros para ser uma cidade virada para o desporto” e, por isso, está nos planos da autarquia a requalificação da pista do Estádio Municipal e “dotar a zona envolvente de equipamentos que permitam a prática de várias modalidades”, destacou o vereador.

Quanto às obras de requalificação da pista do Estádio Municipal vão ter um custo de cerca de 300 mil euros e para isso o município vai candidatar-se a verbas através do IPDJ e da Federação Portuguesa de Atletismo.

O Centro de Marcha e Corrida de Macedo de Cavaleiros deverá abrir dentro de dois meses e será o segundo no distrito de Bragança, depois de ter sido inaugurado, em 2018, o de Miranda do Douro.

Os utilizadores do Centro de Marcha e Corrida têm acesso à rede nacional que lhes permite a prática de actividade física organizada em qualquer local do país. A nível nacional há cerca de 90 centros.