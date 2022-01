Seis atletas de Mirandela convocados para o circuito mundial de jovens

Rafael Kong, Bernardo Pinto, Matilde Pinto, Mariana Santa Comba, Inês Salgado e Maria Ruivo, todos atletas do CTM Mirandela, vão representar Portugal no Circuito Mundial de Jovens de Ténis de Mesa.

A Federação Portuguesa da modalidade já divulgou as convocatórias para as próximas três provas, que contam com a participação de atletas com idades entre os 11 e os 19 anos.

Mariana Santa Comba, em sub-15 e sub-19, e Matilde Pinto, em sub-19, são as primeiras mirandelenses a representar Portugal. A primeira prova está agendada para Fevereiro, entre os dias 2 e 7, na Tunísia. Trata-se do WTT Star Contender – Tunis 2022.

De 14 a 20 de Fevereiro as das atletas juntam-se a Inês Salgado (sub-17 e sub-19) e Rafael Kong (sub-17 e sub-19) no WTT Youth Contender Metz e Spa, na França e na Bélgica.

A terceira prova do circuito será em Portugal, em Vila Real, de 26 de Fevereiro a 4 de Março, o WTT Youth Contender Vila Real. Na competição em solo português vão participar Bernardo Pinto (sub-17 e sub-19), Rafael Kong (sub-17 e sub-19), Inês Salgado (sub-17 e sub-19), Matilde Pinto (sub-17 e sub-19), Mariana Santa Comba (sub-15 e sub-17) e Maria Ruivo (sub-11 e sub-13).