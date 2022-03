Selecção Distrital de Futsal feminino termina TIA com saldo positivo

A Selecção Distrital de Futsal Feminino da A.F. Bragança terminou hoje a participação no Torneio Inter-associações sub-17, em Viseu.

No último dia de competição, as brigantinas venceram a A.F. Portalegre por 0-2. Os dois golos foram apontados por Sara Cordeiro. A jogadora do S.C. Mirandela foi mesmo a melhor marcadora da A.F. Bragança, apontou oito golos em quatro jogos.

A equipa de Bragança iniciou a prova no sábado com um triunfo expressivo, 7-0, frente à congénere de Castelo Branco. Sara Cordeiro foi a protagonista ao fazer um poker. Ana Mar, que bisou, e Eduarda Domingues apontaram os restantes golos.

Já no domingo, a selecção brigantina voltou a vencer, 3-0 a A.F. Horta. Os golos tiveram a assinatura de Sara Cordeiro, Ana Mar e Diana Pinto.

A única derrota da .F. Bragança foi frente à selecção distrital da A.F. Coimbra por 4-2. Sara Cordeiro e Ana Mar marcaram os tentos da turma transmontana.

Em prova estiveram 22 selecções distritais do continente e ilhas. O Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17 começou no sábado e terminou hoje. A competição foi organizada pela A.F. Viseu e Federação Portuguesa de Futebol.

Foto de A.F. Bragança