Selecção Distrital de Seniores termina fase zonal da Taça das Regiões no terceiro lugar

A Selecção Distrital de Seniores da A.F. Bragança terminou, este domingo, a participação na fase zonal da Taça das Regiões, que se realizou em Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas, de sexta-feira a domingo.

Os brigantinos conseguiram o terceiro lugar no grupo B, depois de dois empates e uma derrota nos três encontros realizados.

A A.F. Bragança iniciou a competição, na sexta-feira, com um empate a duas bolas frente à congénere de Aveiro, conseguindo depois a vitória nos penáltis, situação que pesaria nas contas finais em caso de igualdade pontual na classificação. Sancum, avançado do Carção, e Mendy, atacante do Vimioso, marcaram para os brigantinos.

“No primeiro encontro merecíamos, claramente, a vitória. Fomos competitivos, sérios e disputámos o jogo, tal como os restantes, como tínhamos planeado”, referiu Sílvio Carvalho, seleccionador distrital.

No segundo dia da competição (sábado), a selecção brigantina perdeu com a A.F. Vila Real por 4-0, um resultado que garantiu a passagem dos vilarealenses à fase final da competição.

Um resultado que não sofre qualquer contestação e “merecido”, assumiu o treinador. “Defrontámos uma selecção muito forte e bem preparada. Ao contrário de nós, Vila Real iniciou a preparação atempadamente. Nós com tantos condicionalismos e com tantos jogos adiados no nosso campeonato, devido à covid-19, não conseguimos preparar a equipa da forma pretendida. Vila Rela foi superior e mereceu a vitória e o primeiro lugar”, sublinhou.

Na última jornada, realizada este domingo, a A.F. Bragança empatou sem golos com a A.F. Guarda e venceu na marcação de penáltis. “Foi um jogo muito semelhante ao que realizámos com Aveiro. Ainda fizemos um golo mas foi anulado, mal anulado no meu ver”.

A A.F. Bragança apresentou-se com um grupo de jogadores bastante jovem, só três têm mais do que 25 anos, mas “com muita qualidade” e que, segundo Sílvio Carvalho, “mostra que a A.F. Bragança tem capacidade, para no futuro, ombrear com todas as selecções e um dia garantir a passagem à fase final”.

O seleccionador distrital lembrou a forma “condicionada” como decorrer a preparação da equipa. “Dentro da preparação que tivemos o torneio foi mais competitivo do que aquilo esperávamos. Só conseguimos fazer um trino com o grupo completo”, concluiu.

A selecção brigantina terminou a participação na fase zonal Taça das Regiões no terceiro lugar, com 2 pontos. Já a A.F. Vila Real, selecção anfitriã, foi a vencedora, somou três vitórias, e qualificou-se para a fase final, que se joga em Santarém, de 22 a 25 de Abril.

Resultados do grupo B

Jornada 1

Aveiro 2 – Bragança 2

Vila Real 4 – Guarda 1

Jornada 2

Guarda 2 – Aveiro 0

Bragança 0 – Vila Real 4

Jornada 3

Vila Real 2 – Aveiro 1

Bragança 0 – Guarda 0

Classificação

1-Vila Real 9 pontos

2-Guarda 4

3-Bragaça 2

4-Aveiro 1

Foto de A.F. Bragança