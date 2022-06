Selecção distrital despediu-se do Torneio Lopes da Silva com uma vitória

Beja e Évora receberam entre os dias 19 e 25 de Junho a 26ª edição do Torneio Interassociações Lopes da Silva.

O torneio, considerado a antecâmara da selecção nacional sub-15, contou com 22 selecções, em representação das associações distritais e regionais de futebol.

Na primeira fase da competição, a selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança somou apenas um ponto, fruto do empate (0-0) com a A.F. Leiria, e perdeu os restantes encontros, 0-3 com Coimbra e 0-1 com Angra do Heroísmo.

A classificação colocou os brigantinos na Liga de Bronze da segunda fase da competição, onde perderam (0-2) com Castelo Branco e com a Guarda (0-2).

O único triunfo foi conseguido no último jogo, 0-3, com a A.F. Horta. Ruben Lopes, David Silva e Gonçalo Fernandes apontaram os golos dos brigantinos num jogo sofrido, já que a AFB terminou o encontro apenas com dez jogadores, Lourenço Bravo foi expu8lso ainda na primeira metade.

“Foi um jogo que nos soltamos mais. O primeiro golo custa sempre a sair e só foi pena ter saído no último jogo do torneio. Penso que não seria injusto se tivesse sido mais cedo. Fico feliz pelo grupo pois os jogadores merecem esta vitória”, disse o seleccionador distrital em declarações à AFB TV.

Daniel Banquinho não escondeu que o grupo queria mais em termos de resultados. “Claro que a nível de resultados ambicionávamos mais. Conseguimos um empate e uma vitória. No entanto, os miúdos saem mais ricos em termos de valores incutidos ao grupo”.

Na classificação geral do torneio, a A.F. Bragança terminou no 21º lugar.

A equipa da A.F. Braga foi a grande vencedora. A formação minhota venceu na final a A.F. Lisboa, nos penáltis, e conquistou a Liga de Platina.

A Madeira venceu a Liga de Ouro, Ponta Delgada conquistou a Liga de Prata e a A.F. Guarda a de Bronze.

Foto de A.F. Bragança