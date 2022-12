Selecção distrital feminina sub-16 apura-se para a Liga de Bronze do TIA

Uma derrota e um empate é o saldo da participação da selecção distrital feminina da A.F. Bragança na Fase Zonal do Torneio Inter-associações (TIA), que se realizou entre sexta-feira e domingo, no Luso.

As brigantinas começaram por perder o confronto com a selecção da casa, Aveiro, por 4-0 e no domingo empataram sem golos com a A.F. Viana do Castelo. Apesar dos resultados, Sílvio Carvalho, seleccionador distrital, considera a participação da equipa positiva."Foi um torneio muito positivo apesar de não conseguirmos nenhuma vitória. Sabíamos que íamos defrontar duas selecções muito fortes. O primeiro jogo, com Aveiro, na minha opinião, o resultado não reflecte o que se passou em campo, merecíamos pelo menos um golo. No segundo jogo, vimos a nossa equipa dominou e controlou o jogo com várias oportunidades”, referiu em declarações ao site da A.F. Bragança.

A equipa brigantina terminou a fase zonal no terceiro lugar que lhe garante a participação na Liga de Bronze da fase final do TIA. Sílvio Carvalho acredita que a equipa sai reforçada e mais preparada para encarar a próxima competição. “Certamente que vamos preparar da melhor forma a fase final”, concluiu.

A Fase Final do Torneio Inter-associações de futebol feminino sub-16 joga-se em Viseu, de 14 a 16 de Abril de 2023.

Foto de AF Bragança