Selecção distrital feminina traída pela ansiedade

A selecção distrital feminina da A.F. Bragança ficou no terceiro lugar da zona 3 no Torneio Inter-associações sub-17, que decorreu em Évora, de 15 a 17 de Abril.

As brigantinas somaram duas derrotas nas duas partidas realizadas: 2-0 com Évora e 2-1 com Castelo Branco.

Na primeira partida frente à selecção da casa as jogadoras revelaram “alguma ansiedade”, segundo Daniel Barros, seleccionador distrital.