Selecção distrital sub-14 acelera preparação para o Torneio Lopes da Silva

Falta menos de um mês para o início do Torneio Lopes da Silva. A prova vai realizar-se em Évora e Beja, de 18 a 25 de Junho, e reúne 22 selecções distritais.

A selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança acelera a preparação para a prova e o processo não tem sido fácil. É que, devido à pandemia que paralisou os campeonatos de formação, os jovens atletas saltaram etapas de competição e isso faz toda a diferença. “Os miúdos passaram do futebol de 7 para o de 11 sem passar pelo futebol de 9. Estamos a falar de jogadores que estão a aprender ainda a jogar a nível coordenativo no futebol de 11. Há dificuldades na escolha de jogadores, estes acabam por sobressair mais pela questão física. Fruto dessas dificuldades temos chamado jogadores sub-13 já a pensar no próximo ano”, explicou o seleccionador distrital, Daniel Branquinho.

Mas, entusiasmo e vontade de mostrar valor não falta ao grupo. É que o Lopes da Silva é uma montra de talentos e a antecâmara da selecção nacional sub-15. “Toda a gente que passa pela formação tem a ambição de participar no Lopes da Silva. É uma montra para os jogadores e há exemplo de jovens atletas que deram o salto para emblemas maiores depois da passagem pelo torneio”.

Apesar dos condicionalismos na preparação da equipa, o técnico garante que os jovens jogadores vão dar o máximo para alcançar a melhor classificação possível. “Vamos procurar fazer o melhor. Mas, temos que ser realistas pois as nossas dificuldades são visíveis. Não somos os melhores mas também não somos os piores”.

A selecção distrital da A.F. Bragança integra o grupo B juntamente com a A.F. Coimbra, A.F. Leiria e A.F. Angra do Heroísmo.

O Torneio Lopes da Silva 2022 está marcado para o próximo mês de Junho, de 18 a 25, em Évora e Beja e conta com as 22 associações de futebol distritais e regionais.

Foto de AFB