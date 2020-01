Selecção Distrital sub-14 de olhos postos no Torneio Lopes da Silva

O Torneio Inter-associações é o maior evento de futebol juvenil do país e uma antecâmara da Selecção Nacional sub-15.

A jovem equipa, treinada por Rafael Nascimento, conta com quatro unidades de treino nesta fase e as próximas estão marcadas para os dias 27 de Janeiro e 3 de Fevereiro, em São Pedro Vale do Conde, no concelho de Mirandela. O seleccionador distrital convocou 27 jogadores, sendo que a ADSP Vale do Conde é a que mais atletas cede à selecção, 12 no total.

Esta geração de atletas já trabalha em contexto de selecção desde os sub-12, um facto relevante para Rafael Nascimento. “Chegar aos sub-14 com dois anos de vivências em contexto de selecção permite-nos começar mais à frente, pois já houve uma fase introdutória pensada e estruturada com o sub-14 no horizonte. Neste momento, nós já temos uma noção mais clara dos jovens, e eles já conhecem alguma coisa das nossas ideias de treino e jogo e da dinâmica do espaço de selecção”, disse em declarações ao site da A.F. Bragança.

Na preparação para o Torneio Lopes da Silva estão previstas de 25 unidades de treino, estando ainda previstos cinco jogos de preparação e duas participações em torneios.

Lista de convocados:

ADSP Vale do Conde

Raul Fernandes, David Pinheiro, Nuno Mendo, Jorge Sapateiro, Santiago Félix, Ivo Carneiro, Filipe Guedes, João Tristão, José Ribeiro, Francisco Sousa, Rui Domingues, Diogo Lemos;

Escola Crescer

Diogo Diegues, João Paulo Veloso, Pedro Morais;

GD Bragança

Gonçalo Freitas, Raul Félix, Tomás Frederico, João Reis, Tiago Morais;

GD Cachão

Guilherme Cordeiro

CA Macedo de Cavaleiros

Fábio Frutuoso, Rafael Dias

GD Mirandês

Simão Fernandes, João Paulo Fernandes, Guilherme Xavier;

Montes Vinhais

Eduardo Pires