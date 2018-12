Selecção Distrital sub-14 vence torneio em Mangualde

As brigantinas derrotaram a selecção anfitriã por 3-4 e venceram a A.F. Vila Real por 0-2. Foi o primeiro momento de competição da mais recente equipa da AFB.

“A equipa portou-se muito bem. As jogadoras corresponderam ao que estávamos à espera em termos exibicionais e resultado, claro. Com esta selecção estamos a preparar o futuro. Levamos 22 atletas para o torneio e todas tiveram minutos de jogo”, disse Sílvio Carvalho, seleccionador distrital.

Quanto às sub-17 venceram Vila Real nas grandes penalidades, depois do nulo do tempo de jogo regulamentar, e perderam com Viseu por 2-0.

“Apesar de termos perdido com Viseu realizámos uma boa partida. Foi um bom ensaio para a fase zonal do Inter-associações, em Janeiro”.

De 4 a 6 de Janeiro de 2019 as sub-17 apresentam-se em Mondim de Basto na fase zonal do Torneio Inter-associações de futebol feminino.

Quanto ao triangular realizado, na sexta-feira, em Mangualde contou com as selecções distritais de Bragança, Viseu e Vila Real.