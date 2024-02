Selecção Distrital Sub-15 da AF Bragança termina Torneio Interassociações com o pleno de vitórias

A Selecção Distrital de Futsal Sub-15 da Associação de Futebol de Bragança conseguiu o pleno de vitórias, ao todo foram quatro triunfos no Grupo C do Torneio Interassociações, que decorreu de 10 e 13 de Fevereiro, em Viana do Castelo. A turma de Bragança competiu frente às congéneres de Santarém, Portalegre, Ponta Delgada e Vila Real.

Manuel Rodrigues, seleccionador distrital de futsal do escalão sub-15, refere que a equipa superou as expectativas. “Superaram as expectativas sobretudo a nível de evolução. O grupo percebeu qual era o objectivo deste torneio e fomos uma equipa no verdadeiro sentido da palavra”.

O técnico, natural de Donai, destaca que o futsal na região de Bragança tem evoluído. “Temos conseguido bons resultados nas selecções jovens, o futsal tem vindo a evoluir na região e os clubes apostam cada vez mais na formação de atletas. Espero que este trabalho continue a ser desenvolvido”.

A Selecção Distrital Sub-15 da AF Bragança de Manuel Rodrigues somou quatro vitórias consecutivas, 4-3 frente à AF Vila Real, 7-6 diante da AF Ponta Delgada, 5-2 com a AF Portalegre e no último jogo venceu 6-4 a AF Santarém.

Com este desfecho, a Selecção Distrital de Futsal Sub-15 estava a competir na Liga 3 e provavelmente vai subir à Liga 2 do Torneio Interassociações.