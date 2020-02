Selecção distrital sub-17 em bom plano no Torneio Inter-associações

As brigantinas iniciaram a prova com um triunfo por 2-0 frente à A.F. Castelo Branco. Os dois golos foram apontados por Ana Moás.

Já no domingo, a equipa de Bragança teve tarefa mais complicada frente à A.F. Viseu, mas conseguiram arrecadar a vitória por 3-4 com golos de Catarina, Eduarda, Ana do Mar e Ana Moás.

A selecção distrital da A.F. Bragança terminou a participação no torneio com uma derrota, 1-6, frente à congénere de Portalegre.

“A participação da nossa selecção foi positiva não só pelos resultados como pelo comportamento das atletas e assimilação de alguns princípios”, disse António Fernandes.

O actual lote de jogadoras dá garantias para futuras competições, pois, segundo o seleccionador distrital, “apenas duas atletas não vão integrar a selecção no próximo ano” devido à idade.

Em Viseu participaram 19 associações de futebol, um total de 250 atletas.