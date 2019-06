Selecção distrital termina Torneio Lopes da Silva a vencer

A equipa brigantina termina o Torneio Inter-associações Lopes da Silva com duas vitórias (2-0 com a AF Horta e 1-2 com Viana do Castelo), um empate (0-0 com Leiria) e duas derrotas (6-0 com a AF Porto e 3-1 com Ponta Delgada).

No último jogo da competição, Pedro Santos e Diogo Mariz marcaram os golos da vitória.

O Torneio Inter-associações Lopes da Silva começou na passada segunda-feira e termina amanhã com a final, às 10h30. Este ano os jogos realizaram-se em Santarém e Leiria.

Foto de AF Bragança