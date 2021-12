Selecção distrital vai jogar a Liga de Bronze

Um empate (1-1) com a A.F. Viana do Castelo e uma derrota (6-0) com a A.F. Porto foram os resultados dos jogos da selecção distrital feminina da A.F. Bragança na fase zonal do TIA sub-16, realizada no sábado e domingo, no Porto.

As brigantinas iniciaram a prova com um empate a uma bola frente a Viana do Castelo, com Sara Cordeiro a facturar para Bragança.

Já no último jogo, com o Porto, a equipa treinada por Carlos Felisberto sofreu uma pesada derrota, 6-0 foi o resultado.

As brigantinas terminam a fase zonal no terceiro lugar, com um ponto, e vão disputar a Liga de Bronze, que conta as terceiras classificadas dos seis grupos.

O seleccionador distrital está optimista para a fase seguinte da competição. "Os objectivos serão sempre os mesmos, nós vamos continuar a trabalhar dentro daquilo que são os nossos princípios e a nossa identidade, percebendo o que nos correu menos bem”.

Carlos Felisberto destacou ainda o trabalho realizado pelas jogadoras. "A sorte é que há margem, neste conjunto de meninas que tem uma determinação invejável”.

No plantel, Sara Cordeiro, que apontou o golo no jogo com Viana do Castelo, garante uma equipa determinada e com garra na segunda fase. “A equipa vai entrar com garra, sempre com garra para chegar á vitória e eu vou fazer o melhor que posso, dentro das minhas capacidades para ver se consigo dar a vitória e ajudar a equipa”.

A Liga de Bronze joga-se entre os dias 14 e 17 de Abril de 2022, na cidade da Guarda, tal como a Liga de Prata, que conta com os segundos classificados de cada série, e a Liga de Ouro, que reúne os vencedores de cada grupo (A.F. Setúbal, A.F. Lisboa, A.F. Aveiro, A.F. Braga, A.F. Porto e A.F. Viseu).

Foto de A.F. Bragança