Selecção Nacional ajuda futebol amador

A Selecção Nacional vai doar metade do prémio pela qualificação para o Euro 2020 que, entretanto, foi adiado para 2021. Jogadores, treinadores e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uniram-se para ajudar o futebol não profissional, que passa por dificuldades devido à crise instalada em virtude da Covid-19.

Um milhão de euros é a quantia que vai ser distribuída e que se junta aos 4,7 milhões de euros disponibilizados pela FPF para um fundo para ajudar os clubes das provas não profissionais da FPF: Campeonato de Portugal, Liga Feminina, 2ª Divisão Feminina, Liga de Futsal, 2ª Divisão de Futsal e Liga de Futsal Feminina.

“Os jogadores da selecção, a equipa técnica, os dirigentes de topo da FPF e o staff da equipa nacional decidiram ceder metade do prémio de qualificação para o Euro2020 ­ao fundo criado para auxiliar o futebol amador”, lê-se no comunicado da FPF.

A verba vai reforçar o fundo de apoio às competições criadas pela FPF e que prevê a distribuição de 4,7 milhões de euros às associações distritais e clubes de futebol não profissional, para que jogadores e treinadores possam ser apoiados até ao final da época 2019/20.

As competições não profissionais de futebol e futsal foram dados por concluídos esta temporada, mas no caso do Campeonato de Portugal continua em aberta a possibilidade de se jogar um play-off, se estiverem reunidas condições, para apurar as equipas que vão subir à 2ª Liga.