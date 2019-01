Seleccionador distrital de futsal destaca evolução dos jogadores no Torneio Inter-associações

Duas vitórias (4-1 com a Madeira e com Évora) e duas derrotas (11-1 frente ao Porto e 3-4 com Castelo Branco) foi o saldo da participação da Selecção Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança no Torneio Inter-associações de Futsal sub-17, em Vila Real, de 27 a 30 de Dezembro.

O encontro com a equipa da A.F. Porto foi o mais complicado da competição. “Já sabíamos que os jogos com o Porto e Madeira iam ser os mais difíceis. Conseguimos ganhar à Madeira e com Castelo Branco foi um jogo muito equilibrado. Terminamos com uma vitória frente a Évora. No geral penso que foi uma prestação positiva”, referiu o seleccionador distrital de futsal, António Fernandes.

Na análise global ao torneio, António Fernandes mostra-se satisfeito com a prestação da equipa mas não esconde que ainda há muito trabalho a fazer comparando com o quadro competitivo de associações como o Porto.

“O quadro competitivo é diferente e é normal que, por exemplo, o Porto chegue a este torneio com outra intensidade. Mas, nós não podemos estar sempre a olhar para isso temos é que continuar a trabalhar para evoluir. Temos alguns atletas que já participam nestes torneios pelo terceiro ano e nota-se a evolução deles”.

