Seleccionador distrital desvaloriza resultados e destaca evolução das jogadoras

Duas derrotas é o saldo da participação, em termos de resultados, da selecção distrital feminina da Associação de Futebol de Bragança na primeira fase do Torneio Inter-associações sub-14, realizado no fim-de-semana, em Braga.

As brigantinas integraram a série B e iniciaram a competição com uma pesada derrota, 18-0, com a selecção de Braga.

José Teixeira, seleccionador distrital, desvia o foco do resultado e lembra as diferenças competitivas entre as duas equipas e os contextos em que as jogadoras estão inseridas. “Neste contexto temos a tendência a olhar para o resultado mas é o que menos importa. Temos que perceber as diferenças entre as várias realidades e o esforço que é feito pelas associações para dinamizar as selecções. As diferenças são grandes e tendem a aumentar com a questão da pandemia”, referiu o treinador em entrevista à AFB TV.

Frente a Vila Real a equipa conseguiu ser mais competitiva, apesar da derrota por 3-1. “Depois da pesada derrota com Braga a equipa teve uma boa reacção na forma como discutiu o jogo e na forma como as jogadoras assimilaram os princípios básicos do jogo”.

José Teixeira está convicto que ficaram “boas perspectivas para o futuro naquilo que é o crescimento e a evolução” das jovens jogadoras.

A fase zonal do Torneio Inter-associações de futebol feminino sub-14 dividiu-se em seis séries com três jogos cada. Algarve, Braga, Coimbra, Leiria, Santarém e Viana do Castelo são as associações de futebol que organizaram as séries zonais.

Foto de A.F. Bragança