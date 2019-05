Seleccionador nacional orientou o último treino da época no Centro de Treinos em Mirandela

Num distrito onde a captação de atletas para o futebol feminino não é fácil, Francisco Neto valorizou o trabalho desenvolvido pela Associação de Futebol de Bragança no Centro de Treinos, em Mirandela.

O desenvolvimento da modalidade no feminino é notório e o crescimento tem sido feito de forma crescente e sustentável. “Tudo leva o seu tempo. Na selecção nacional o trabalho não foi feito numa geração espontânea. Nota-se que é mais difícil aumentar uma inscrição em Bragança do que em Lisboa, por exemplo. Mas a Associação de Futebol de Bragança tem um projecto muito interessante e não tenho dúvidas do talento de muitas jogadoras de Bragança”, afirmou.

O seleccionador esteve, na passada terça-feira, em Mirandela, no encerramento da época desportiva e foi o orador da formação para treinadores “Ser jogadora da Selecção Nacional. Que Caminho?”

A presença dos seleccionadores nacionais nestas actividades são “importantíssimas” na opinião do técnico, pois os Centros de Treino são “a base das equipas nacionais”.

Esta temporada mais de 40 atletas treinaram semanalmente no Centro de Treino de Futebol Feminino e Sílvio Carvalho acredita que “o número vai aumentar na próxima época”. Segundo o director técnico regional da A.F. Bragança está para breve um campeonato distrital de futebol feminino.

FC Carrazeda, SC Mirandela, Vinhais e Macedo são os emblemas que podem juntar-se à AD Paredes na competição feminina.