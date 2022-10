Selecções distrais de futebol feminino regressam aos treinos no dia 18 para preparar participação no TIA e na Copa Gallaecia

A nova temporada do Centro de Treinos de Futebol Feminino da Associação de Futebol de Bragança arranca na próxima terça-feira, dia 18 de Outubro, em Mirandela.

As selecções distritais sub-14 e sub-16 já têm dois compromissos agendados, ambos para o próximo mês de Dezembro.

O primeiro será o Torneio Inter-associações, no dia 1 de Dezembro, em Torre de Moncorvo, e que vai contar com as congéneres de Vila Real, Guarda e Viseu. Será um bom teste para as duas jovens selecções antes da deslocação a Braga, onde vão participar na Copa Gallaecia.

A prova, que junta portugueses e espanhóis, é recuperada, depois de vários anos sem se realizar, e conta com as selecções distritais de futebol feminino sub-14 e sub-16 das Associações de Braga, Bragança, Porto, Vila Real e Viana do Castelo, em representação do Norte de Portugal, e ainda três selecções da Federação Galega de Futebol, Orense, Pontevedra e Vigo.

“É uma prova de referência. Estas vivências internacionais é muito positivo para as atletas, para os seleccionadores e responsáveis das associações”, destacou António Ramos, presidente da AFB.

A Copa Gallaecia será mais que um torneio de futebol. A prova quer assumir-se como “um intercâmbio e partilha de boas práticas entre as seis associações”, envolvendo atletas, coordenadores técnicos e conselhos de arbitragem, “fomentando o crescimento e o desenvolvimento da modalidade”.

A última vez que se realizou a Copa Gallaecia foi em 2007 e é agora recuperada no âmbito das comemorações do centenário da Associação de Futebol de Braga. A prova vai realizar-se na cidade bracarense, de 9 a 11 de Dezembro.