Selecções Distritais femininas participam em torneio triangular

São três as associações de futebol que esta quarta-feira participam no Torneio Inter-associações (TIA) de futebol feminino: Bragança, Vila Real e Viseu.

O torneio triangular é o primeiro do calendário depois da longa paragem devido à covid-19 e tem um papel importante na observação das jogadoras em contexto de jogo. “As jogadoras vão colocar em prática tudo o que têm trabalhado no Centro de Treinos. É uma oportunidade para conhecer melhor as jogadoras. Mais importante que os resultados é a evolução das jogadoras”, referiu Sílvio Carvalho, director técnico distrital da A.F. Bragança.

O triangular serve ainda de preparação para as competições oficiais que começam este mês com a fase zonal, no Porto, onde a selecção sub-16 vai defrontar a selecção anfitriã e a de Viana do Castelo.

Em Vila Pouca de Aguiar, a selecção sub-14 da A.F. Bragança defronta Vila Real às 156h30 e joga com Viseu às 16h30.

Quanto às sub-16 enfrentam a selecção de Viseu às 15h30 e uma hora depois jogam com Vila Real.

Foto de A.F. Bragança