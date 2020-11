Sendim assume segundo lugar em jornada condicionada pela pandemia

As atenções da quarta jornada do campeonato distrital estiveram viradas para o dérbi concelhio entre G.D. Mirandês e G.D. Sendim, com vitória para a equipa forasteira por 1-4.

O triunfo do Sendim foi carimbado com golos de Martinho, Flávio, Filipão e um auto-golo da turma da casa.

Com este resultado a equipa de António Forneiro chega à vice-liderança do campeonato com 7 pontos.

Quanto às restantes partidas foram adiadas devido à pandemia da Covid-19, estando várias equipas em isolamento profilático. No caso do F.C. Vinhais há um caso confirmado no plantel.

O jogador em causa teve os primeiros sintomas na passada terça-feira, ficando logo em isolamento, e acabou por testar positivo.

Os restantes jogadores acabaram por ficar em isolamento tal como os atletas do Argozelo que estavam na ficha de jogo realizado entre as duas equipas na terceira jornada.

Também no plantel do Carção foi detectado um caso de Covid-19 o que levou ao adiamento do jogo com o Rebordelo.

Segundo um comunicado do Carção “foi suspensa toda a prática desportiva do clube e os restantes jogadores estão em isolamento e sem sintomas” a aguardar as indicações das entidades de saúde.

Quanto ao encontro entre Vila Flor SC e Macedo já havia sido adiado também por haver casos de Covid-19 na formação macedense.

Foto de Ruben Teresinho