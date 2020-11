Sendim é o novo líder do campeonato distrital

Martinho apontou o único golo do encontro, aos 17 minutos, e que garantiu a conquista dos três pontos.

O triunfo fora de portas colocou a equipa de António Forneiro no primeiro lugar do campeonato à condição, já que o Carção, segundo classificado com menos um ponto, tem menos dois jogos que o Sendim.

O jogo Vila Flor SC – Sendim foi o único que se realizou no fim-de-semana no distrito de Bragança já que os restantes – Argozelo x Estudantes, FC Vinhais x Mirandês e Macedo x Rebordelo – foram adiados devido aos casos de Covid-19 que surgiram nas equipas do Carção, FC Vinhais e Macedo.

Michel Camargos renova com o Argozelo

Michel Camargos vai continuar a vestir a camisola do Argozelo. O avançado brasileiro, de 21 anos, chegou a ser apontado ao Grupo Desportivo de Bragança no início da temporada, mas acabou por renovar com a equipa do campeonato distrital.

Camargos vai para a terceira temporada no Argozelo, depois de na época passada ter alinhado em 22 jogos e marcado 13 golos. Em 2018/2019 fez 22 partidas e apontou nove golos.

O jogador chega ao Argozelo numa altura em que o plantel está em isolamento depois de terem estado em contacto com um jogador do F.C. Vinhais, na jornada 3 do campeonato distrital, que testou positivo à Covid-19.

Rebordelo reforça ataque

O Rebordelo também tem novidades para a linha da frente. Maki Miranda é reforço para a equipa treinada por Nuno Loureiro. O jogador argentino, de 21 anos, conta com passagens no Independiente, Aldosivi, Rapitenca, FC Carrazeda de Ansiães, Freamunde e Carção.

Foto de Ruben Teresinho