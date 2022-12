Sendim salta para a vice-liderança do Campeonato Distrital de Futsal

Está cada vez mais competitivo o Campeonato Distrital de Futsal e os resultados da jornada sete, realizada esta sexta-feira, traduzem isso mesmo.

O Grupo Desportivo de Sendim é já a equipa sensação. Os comandados de Bina Rodrigues somaram um triunfo caseiro, 6-3, frente ao SC Moncorvo, um dos emblemas com tradição neste campeonato.

Manuel João, Gabriel, Hélder, David Quitério e Ruben Jantarada, que bisou, apontaram os golos da formação do concelho de Miranda do Douro.

Bata, que fez dois golos, e Luís Alves marcaram para o SC Moncorvo.

Com esta Vitória caseira o G.D. Sendim saltou para o segundo lugar com 13 pontos, apenas menos um que o líder o Grupo Desportivo Torre Dona Chama.

O Torre que não foi além de um empate a quatro bolas fora de portas com a Escola Arnaldo Pereira e soma agora 14 pontos. Quanto à equipa brigantina encontra-se no quinto lugar com 11 pontos.

Quanto à ACDR Ala venceu, em casa, o Clube Desportivo de Miranda do Douro por 3-1 e subiu para o terceiro lugar na tabela classificativa. Já a equipa treinada por Vítor Hugo somou a segunda derrota consecutiva e desceu para a sexta posição com 11 pontos.

Os jogos Vimioso - Alfandeguense e CSP Vila Flor - Pioneiros de Bragança só se jogam em Janeiro de 2023, o primeiro no dia 6 e o segundo no dia 7.