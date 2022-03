Sendim vence Carção num jogo que esteve parado 17 minutos por alegados insultos racistas

A partida Sendim- Carção, relativa à segunda mão das meias-finais da Taça Distrital, ficou marcada pelos alegados insultos racistas a Wilian Lafaiete, defesa do Carção, por parte dos adeptos do G.D. Sendim. “Houve insultos racistas e ainda foi expulso”, disse ao Nordeste o treinador do Carção, António Forneiro.

Segundo o treinador, o jogador, de 28 anos, foi insultado pelo público afecto ao Sendim e “o árbitro nada fez”. “O Diego Oliveira, jogador do Sendim, até pediu aos adeptos do Sendim para pararem com os insultos”, acrescentou António Forneiro.

O técnico contou que o defesa terá alertado o árbitro para a situação e que aos 65 minutos, “já saturado da situação”, atirou com a placa das substituições para a bancada. Um acto punido com cartão vermelho e que deixou o Carção apenas com dez unidades.

António Forneiro contou ainda que “foram lançados petardo para o campo pelos adeptos do Sendim” e que “a GNR nada fez para o impedir”.

O treinador confessa que Lafaiete “não devia ter atirado com a placa”, mas que só aconteceu porque “foi insultado com palavras racistas e não é de ferro”.

Entretanto, o Grupo Desportivo de Sendim já emitiu um comunicado em nega qualquer acto de racismo no jogo. “Nunca houve nem haverá racismo, nem tal coisa admitiremos dentro das nossas instalações. No nosso plantel há 6 atletas de raça negra, eles sabem melhor que ninguém que o que afirmamos é a pura verdade”, lê-se no documento.

No mesmo comunicado, a direcção do Sendim condena a atitude do jogador do Carção. “Repugnamos ainda, o episódio ocorrido a meio da segunda parte, quando um atleta da equipa adversária, de cabeça completamente perdida, se dirigiu à bancada com ameaças verbais e gestuais, pegando na placa numérica das substituições e arremessando-a violentamente contra um adepto do Sendim, tendo este sofrido escoriações na cabeça e na mão. O adepto em causa e o próprio clube apresentaram queixa na GNR pela referida agressão”.

Quanto Carção, o técnico, António Forneiro já fez saber que o clube vai expor o caso à Associação de Futebol de Bragança.

Foto de CDC Carção