Sete municípios transmontanos vão receber 1,3 milhões de euros para combater escassez de água

Sete municípios transmontanos vão receber um 1,3 milhões de euros através do Fundo Ambiental para o investirem no abastecimento de água às populações.

Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Vimioso, e ainda Alijó são os primeiros municípios do país a receber ajudas para reactivarem sistemas autónomos de abastecimento de água à população, para desta forma garantir água a localidades que não são abastecidas pelas grandes barragens. “Serve para ajudar as autarquias naqueles sistemas autónomos que ainda existem em algumas regiões e que, fruto da escassez hídrica, deixaram de ter água e é para apoiar a reabilitação destes recursos”, destaca o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, que acrescentou que o financiamento, garantido a 100%, visa outros trabalhos e investimentos, como “apoiar a reabilitação e construção de pequenos açudes, fazer novas captações e a aquisição de autotanques para fazer transporte de água, para que continue a chegar a casa de todos os portugueses”.

Os protocolos para esta ajuda foram assinados, dia 3, em Carrazeda de Ansiães, um dos concelhos abrangidos e que só tem água até Outubro, na barragem da Fontelonga. Neste caso, o apoio que o município vai receber vai permitir pagar, em parte, a operação de reforço a partir do rio Tua. “É um apoio importante do Governo numa medida que, infelizmente, vai ser necessária para que possamos aportar água no sistema, a partir do rio Tua, que será transportada de modo rodoviário. Isso tem encargos grandes e obviamente que para municípios com orçamento limitado é importante esta mensagem de verdadeira coesão territorial”, salienta o autarca João Gonçalves. Carrazeda terá apoio para menos de metade dos 400 mil euros que vai pagar a prestadores de serviços para fazer o transporte da água.

A Macedo de Cavaleiros foram atribuídos 150 mil euros, que vão ser investidos na aquisição de camiões-cisterna. “Vamos adquirir dois, já usados. Os veículos já faziam falta e desde o ano passado que pensávamos em adquiri-los. Havendo agora este apoio, e atendendo ao ano de seca extrema, é justo que, pelo menos, haja este tipo de apoio”, referiu o presidente do município, Benjamim Rodrigues.

O município de Vimioso vai receber 212 mil euros “que corresponde a cerca de 50% do investimento que ainda deverá ser iniciado este mês, que é a reabilitação e alteamento de um açude para abastecimento de água para consumo humano no rio Angueira”.

O apoio é destinado a sete municípios, mas será alargado a outros concelhos se vier a justificar-se. A ajuda aos municípios transmontanos representa cerca de um quarto dos 4 milhões de euros disponibilizado pelo Fundo Ambiental para mitigar os problemas da seca em todo o país.

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas reuniu na mesma tarde com os autarcas dos municípios transmontanos afectados pelos recentes incêndios, como Carrazeda de Ansiães, Murça, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços e Chaves, para fazer o ponto da situação dos prejuízos na componente florestal e ambiental e, ao mesmo tempo, começar a preparar um conjunto de soluções de apoio para reconstruir os territórios.