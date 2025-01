Silêncio de Hernâni Dias preocupa IL e PS

Na sexta-feira, a RTP 1, na “Prova dos Factos”, voltou a levantar supostas irregularidades. Em novembro, no programa, já tinham sido revelados alguns factos, relativos à ampliação da Zona Industrial, nomeadamente que existiram trabalhos faturados, mas não executados no valor de mais de 800 mil euros. Agora, segundo a RTP 1, o filho de Hernâni Dias, à época dos trabalhos presidente da câmara de Bragança, terá residido, cinco anos, no Porto, num apartamento pertencente a um filho de um sócio da empresa Huila, construtora que “ganhou duas grandes obras em Bragança”, durante o período em que Hernâni Dias foi presidente. Além disso, segundo a RTP 1, que teve acesso a uma denúncia, enviada ao Ministério Público, por um técnico, a Circular Interior tem um perfil de 16 metros mas deveria tê-lo de 21. “O Partido Socialista acha que há demasiado silêncio sobre esta matéria e que as pessoas de Bragança necessitam uma justificação daquilo que se passou e que se está a passar. Esse silêncio preocupa-nos, mas, de qualquer das formas, nós defendemos os direitos que as pessoas têm, nomeadamente ao contraditório e à presunção de inocência”, assinalou Artur Pires, presidente da concelhia. Em pleno ano de eleições autárquicas, questionado sobre se o que tem vindo a público pode descredibilizar o PSD e ajudar alguns eleitores a apoiar outra opção, como sendo a do PS, Artur Pires deixou assente que os socialistas não querem fazer esse “aproveitamento político”. À semelhança do PS, a Iniciativa Liberal (IL) emitiu um comunicado no qual evoca uma “grande preocupação” com este processo e, sobretudo, com o silêncio da Câmara Municipal de Bragança. Ao Jornal Nordeste, Nuno Fernandes, coordenador do núcleo de Bragança da IL, referiu que a a Iniciativa Liberal “exige” que o município “apresente justificações, ou que abra um inquérito”, sobre “o que vai ou não fazer”, uma vez que é a imagem do município e a do distrito que “estão em causa” e que “devem ser salvaguardadas”. Para o coordenador da IL, este processo vem impactar a credibilidade da região perante a União Europeia, uma vez que “esta avocação do processo pela Procuradoria Europeia investiga o mau uso ou corrupção que tenha lesado o interesse da União”. “O município de Bragança tem responsabilidades acrescidas por ser a bandeira do distrito e representar, não só a cidade de Bragança, mas também os restantes municípios da região. Logo há aqui responsabilidades de bom senso e de boas contas que é preciso manter com a União Europeia, até porque as próximas candidaturas que a câmara faça vão ser impactadas pelo mau acompanhamento destes projetos”, vincou. Quando questionado sobre se a investigação pode fragilizar o PSD e dividir votos, Nuno Fernandes garante que se o partido está “em guer- ra interna” é um assunto de “pouco interesse” para a IL e que o aproveitamento político “tem de ser zero”, uma vez que o que importa é “velar” pelos “interesses dos municípios, da cidade, e que as coisas sejam feitas com responsabilidade”, rematou. Tentámos chegar à fala com Hernâni Dias mas, até ao momento, não foi possível.