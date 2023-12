Sílvio Carvalho já anunciou a lista definitiva de convocados para Fase Zonal da Taça das Regiões da UEFA

O seleccionador distrital, Sílvio Carvalho, já anunciou a lista de convocados da Selecção Distrital Sénior de Futebol masculino da Associação de Futebol de Bragança que vai disputar a Fase Zonal da Taça das Regiões da UEFA, de 8 a 10 de Dezembro, em Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas.

A equipa é composta por 20 jogadores e integra o Grupo B, juntamente com as Associações de Futebol de Vila Real, Braga e Viana do Castelo. A equipa da AF Bragança inicia a competição na próxima sexta-feira, às 11h00, frente à AF Braga, no Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar. Segue-se a partida com a AF Viana do Castelo, no sábado, também em Vila Pouca de Aguiar, e com a AF Vila Real, no domingo, dia 10, no Campo da Portelinha, em Pedras Salgadas.

A Taça das Regiões da UEFA é exclusiva a jogadores não profissionais.

Lista de convocados:

FC VINHAIS: Maurício Santos, Jorge Barros, Fernando Campos;

GD BRAGANÇA: Jorge Luciano, Francisco Miranda, Ruben Ferreira, João Morais, Helton Gomes, David Silva;

FC LEÃO NEGRO: Rian Oliveira;

ADC REBORDELO: Vítor Dias;

GD MIRANDÊS: Bruno Souza, Djahel Nebor, Igor Fernandes;

CCD MINAS ARGOZELO: Henrique Martins, Luís Raimundo;

AE AFRICANOS: Leonardo Almeida, Anderson Soares, Derry Lima;

VILA FLOR SC: Bruno Santos;

Programa do torneio:

Dia 7 de Dezembro

19h00 - Chegada das comitivas

Dia 8 de Dezembro

11h00 – Jogo AF Viana do Castelo x AF Vila Real (Estádio da Portelinha, Pedras Salgadas)

11h00- Jogo AF Braga x AF Bragança (Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar)

Dia 9 de Dezembro

11h00 – Jogo AF Vila Real x AF Braga (Estádio da Portelinha, Pedras Salgadas)

11h00 – Jogo AF Bragança – AF Viana do Castelo (Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar)

Dia 10 de Dezembro

11h00 – Jogo AF Bragança – AF Vila Real (Estádio da Portelinha, Pedras Salgadas)

11h00 – Jogo AF Braga – AF Viana do Castelo (Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar)