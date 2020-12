Sintético do Complexo Desportivo do Cachão requalificado

O Complexo Desportivo do Cachão, no concelho de Mirandela, foi requalificado. A autarquia mirandelense e o Grupo Desportivo do Cachão investiram seis mil euros na reparação e manutenção do relvado sintético, 3800 euros foram financiados pelo município e os restantes 2200 ficaram a cargo do clube.

A intervenção foi ao nível da “substituição de partes danificadas do tapete, bem como a aplicação e nivelação de cargas de granulado de borracha”, como explicou Orlando Pires, vice-presidente da Câmara Municipal, em entrevista à Rádio Terra Quente. “Para além disso, reparámos o sistema electrónico que controla a rega, porque houve uma avaria e durante algum tempo, o relvado não foi regado” acrescentou.

Segundo o também vereador do desporto, o campo de jogos já não oferecia condições para preservar a integridade física dos atletas. “O complexo desportivo é um espaço municipal, embora o protocolo refira que a manutenção das infraestruturas e as melhorias do complexo é da responsabilidade do clube, a câmara entendeu que estava em causa a segurança dos praticantes, porque algumas situações do relvado precisavam urgentemente de ser melhoradas”.

A intervenção foi realizada numa altura em que as competições das camadas jovens estão paradas devido à Covid-19. Apesar de os mais novos estarem sem competir, Orlando Pires garante que não houve qualquer corte nos subsídios mensais protocolados para 2020 com os clubes. “Mantivemos os apoios financeiros a todos os clubes, porque continuam a manter os postos de trabalho dos seus treinadores e continuam a ter despesas de manutenção e aumentaram as despesas de aquisições dos equipamentos de proteção individual”, referiu.

Durante este ano, o Município de Mirandela atribuiu um valor total de apoios financeiros às colectividades desportivas do concelho superior a 300 mil euros.