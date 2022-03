Só Isabel Ferreira se mantém como secretária de Estado no novo Governo

Depois de ter conduzido a pasta da Valorização do Interior, que esteve sediada em Bragança, será a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional no XXIII governo. O nome da pasta da secretaria de Estado que vai assumir muda, mas Isabel Ferreira mantém-se no Ministério da Coesão Territorial que continua a ser liderado por Ana Abrunhosa. Isabel Ferreira passa a ser a única representante do distrito de Bragança no governo. Resta saber se vai manter-se a dirigir a nova secretaria de Estado também a partir de Bragança. Contactada a Secretária de Estado, remeteu declarações para depois da tomada de posse. A lista de secretários de Estado, divulgada no passado domingo, depois de ter sido apresentada ao Presidente da República, que a aceitou, não inclui João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior desde 2018, nem Berta Nunes, que nos últimos dois anos assumiu a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O ex-presidente do Instituto Politécnico de Bragança e a antiga autarca de Alfândega da Fé eram os dois primeiros nomes da lista do PS pelo distrito de Bragança às legislativas de Janeiro que deu a maioria absoluta ao partido e foram ambos eleitos como deputados, lugar na Assembleia da República que deverão agora assumir, substituindo Jorge Gomes, que surgia em terceiro. No círculo eleitoral de Bragança, o partido ganhou com uma diferença de apenas 12 votos. Também os nomes dos transmontanos André Aragão Azevedo, como origens em Bragança e actualmente secretário de Estado para a Transição Digital, assim como de Antero Luís, natural de Vinhais e que desempenha funções de secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, não vão continuar a fazer parte do elenco governativo. A tomada de posse do novo governo está marcada para quarta-feira, dia 30 de Março.