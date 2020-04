Sobe para 23 o número de casos confirmados com Covid-19 na UCC de Torre de Moncorvo

Sendo assim sobe para 10 o número de empregados com Covid-19, o que representa 70% dos funcionários da instituição. Consequentemente, devido ao agravamento da situação, há falta de funcionários para cuidar dos utentes da UCC. Nuno Gonçalves, presidente da câmara de Torre de Moncorvo, contou que no turno de hoje já não existiam “funcionários suficientes para assegurarem os cuidados dos utentes”.

No passado sábado, quando se confirmaram os primeiros números de casos infectados na unidade, o autarca reuniu com a autoridade de saúde e os 13 utentes infectados tiverem que ficar em isolamento na instituição por ordem do serviço nacional de saúde. “A Santa Sasa da Misericórdia não pode pedir para retirar estes doentes e eles parecem votados ao abandono pelas autoridades”, frisou.

Nuno Gonçalves explicou ainda que nesse dia a delegada de saúde distrital “contactou os funcionários da instituição que estavam em quarentena” e deu ordem “para que regressassem ao seu posto de trabalho”.

“Eu não sei se com esta situação, que foi criada pelos serviços de saúde pública, não houve uma culpa aqui e hoje estamos a viver esta situação pelas soluções que foram tomadas na reunião de sábado. Depois disto passar há que pedir responsabilidades sérias a quem não consegue encontrar soluções”, afirmou.

Sobe assim para 23 o número de pessoas infectadas com Covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados de Torre de Moncorvo.