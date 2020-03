Sócios do Bragança chumbam relatório de contas

A maioria dos sócios presentes na assembleia-geral do clube, realizada esta quinta-feira, votou contra o relatório de contas apresentado pela direcção em que foi apresentado um passivo de 10.315,19 euros relativo à última época em que os brigantinos competiram no campeonato distrital de futebol. Dezoito sócios deram um parecer negativo às contas apresentadas, 11 aprovaram e cinco abstiveram-se.

Os números apresentados pela direcção não ficaram claros para os associados presentes que levantaram várias questões, nomeadamente em relação à rubrica de despesas denominada “Deslocações, Estadias, Alojamento e Rendas” no valor de 148.113,95 euros e “Vencimentos” de 57.819,00 euros.

Sobre o actual momento desportivo e financeiros do GDB, Milton Roque, presidente do clube, confirmou a existência de dois meses de incumprimento salarial com os jogadores e que o clube ainda não liquidou os salários em dívida ao ex-treinador Frederico Ricardo, desde a sua saída até ao final da época. Sem prestar declarações à comunicação social, o líder do GDB disse apenas que a questão será resolvida face a um acordo de pagamento protocolizado com o técnico.

Sabe-se que o passivo actual do clube é de 23.700 euros em que está incluída uma dívida à A.F. Bragança de cerca de 5.800 euros relativa à presente época.

Em termos desportivos, o Bragança atravessa uma fase muito complicada já que está em zona de despromoção, é 16º classificado, quando faltam dez jornadas para terminar o Campeonato de Portugal.

O GDB vai a votos ainda este mês, mas a data proposta, 27 de Março, pelo presidente da mesa de assembleia, Jorge Novo, não foi aprovada. A maioria dos sócios presentes na reunião considerou que o acto eleitoral só devia acontecer em Maio, após terminar o campeonato, apesar de os estatutos do clube indicarem o mês de Março.

Face à reprovação dos sócios será marcada uma assembleia extraordinária para definir uma nova data para as eleições, sendo que Milton Roque não deverá avançar para a recandidatura.

No que diz respeito ao relatório de contas, que não foi aprovado, terá que ser apresentado numa nova assembleia.