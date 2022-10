Sonho da Taça de Portugal termina na terceira eliminatória

Depois do confronto para o Campeonato de Portugal, Grupo Desportivo de Bragança e Pevidém voltaram a defrontar-se, este domingo, desta vez na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Pela segunda vez a vitória caiu para o lado dos minhotos, 0-1, no prolongamento aos 98 minutos com a assinatura de Vítor Hugo.

O GDB apresentou-se com algumas alterações o 11 inicial. Com Abbas e Nuno Silvano de fora das opções por lesão, Marco Trigo e Capelo alinharam de início num jogo em que entrou melhor a formação da casa.

Os brigantinos mostraram boas dinâmicas e logo aos nove minutos Mailó desperdiçou uma grande oportunidade de colocar o GDB em vantagem. O ponta de lança surgiu na área, em boa posição para marcar, mas acabou por acertar na parte inferior do poste. Nelinho ainda apareceu em zona de finalização mas não chegou a tempo da recarga.

Já perto do intervalo, Medarious rematou com perigo à baliza do Bragança. André Reis estava atento e evitou o golo dos forasteiros.

A segunda metade não trouxe novidades. O Bragança continuou a mandar no jogo e a chegar com perigo à baliza adversária. Hidélvis, de cabeça, acertou nas malhas laterais, após um canto cobrado por Óscar Barros e Gabi tentou a sorte num remate rasteiro aos 71 minutos.

O 0-0 no final do tempo regulamentar obrigou as equipas a realizarem horas extra. No prolongamento o experiente Vítor Hugo, que tinha entrado ao minuto 80, fez a diferença para a formação visitante e acabou mesmo por resolver o encontro aos 98’.

Em desvantagem no marcador, o GDB continuou a mandar no encontro e procurou incessantemente o golo da igualdade. Mailó desperdiçou uma grande ocasião. Aos 104 minutos, praticamente sozinho na área, após um excelente cruzamento de João Rocha da direita, cabeceou por cima.

O Grupo Desportivo de Bragança terminou a caminhada na Taça de Portugal, em casa, depois de ter afastado o Monção e o Olímpico do Montijo. Já o Pevidém carimbou o passaporte para a quarta eliminatória.

Os brigantinos voltam agora todas as atenções para o Campeonato de Portugal e para o confronto com o Dumiense já no próximo domingo.

Reacções

Rafael Nascimento – Técnico do G.D. Bragança

“Tirando o golo que sofremos não falhou nada. Fomos super competentes em todos os momentos do jogo e fomos muito melhores que o Pevidém, mas eles marcaram e nós não”.

Vasco Gonçalves – Técnico do Pevidém

“Foi um jogo equilibrado e difícil para nós, mas já estávamos à espera. O mais importante é que ganhámos e seguimos para a próxima fase. Claro que à vitória queríamos ter associado a qualidade de jogo mas não conseguimos”.