No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinalou na semana passada, a CERCIMAC – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Macedo de Cavaleiros, atraíu, sábado, dezenas de macedenses ao mercado municipal, para o primeiro Festival de Sopas e Doces.