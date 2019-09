Sorteio da Taça de Portugal de Futsal

Das sete equipas transmontanas em prova só três jogam em casa, o Clube Académico de Mogadouro recebe a ADC Bairros, emblema da série C do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, o Carrazedo de Montenegro joga com o Contacto Futsal e a Casa do Povo Vilarandelo defronta a ACR Saavedra Guedes.

Quanto aos Pioneiros de Bragança deslocam-se à capital do móvel para defrontar o FC Paços de Ferreira, da Divisão de Elite da AF Porto, o Macedense joga fora com a ACR Gião do distrital de Aveiro, os Amigos Abeira Douro defrontam o Rio Ave FC e os Amigos de Cerva enfrentam o SC Cabeçudense.

No total vão realizar-se 38 jogos na primeira ronda da Taça de Portugal de Futsal, sendo que nesta fase participam 76 clubes, 60 do Nacional da 2ª Divisão e 16 dos distritais.

Os clubes da Liga Placard só entram na competição na quarta eliminatória.