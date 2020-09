Sorteio da Taça de Portugal marcado para esta quinta-feira

Na primeira ronda da prova rainha do futebol português vão participar 132 equipas: 89 do Campeonato de Portugal (ficam de fora as equipas B e os Armacenenses que desistiram do CdP) e as restantes 43 dos distritais.

Vinte equipas vão ficar isentas da primeira eliminatória e as restantes são divididas por oito séries consoante a localização geográfica.

Os emblemas da 2ªLiga só entram na segunda ronda e os da Liga NOS na terceira eliminatória.

Entre os 132 participantes há 12 clubes transmontanos, cinco da A.F. Bragança (GD Bragança, SC Mirandela, Vimioso, Rebordelo e Estudantes Africanos) e sete da A.F. Vila Real (Montalegre, Pedras Salgadas, SC Vila Real, Mondinense, Vidago, Santa Marta de Penaguião e Vilar de Perdizes).

O sorteio da 1ª eliminatória da Taça de Portugal Placard está marcado para as 16h00, na Cidade do Futebol. O evento vai decorrer à porta fechada mas terá transmissão no canal da FPF no Youtube.