Sp.Moncorvo reforça liderança e Vimioso entra no pódio do campeonato

O Sp. Moncorvo recebeu e venceu, na sexta-feira, a ADCR Ala por 4-2. Um resultado que mantém a equipa de Jorge Paiva na liderança do campeonato distrital de futsal, com 18 pontos, quando estão realizadas sete jornadas.

O C.A. Mogadouro mantém-se no encalço do líder, é segundo com 16 pontos. Os comandados de Artur Pereira somaram um triunfo caseiro, 7-4, com o G.D. Torre Dona Chama.

Quanto ao Vimioso entrou no pódio da competição. A formação treinada por Paulo Gonçalves recebeu e venceu o G.D. Mirandês por 3-2 e ocupa o terceiro lugar com 12 pontos.

Vitória também para o CSP Vila Flor, 4-5, frente ao CASC Freixo e para o Futsal Mirandela, 5-4, com a Escola Arnaldo Pereira.

Na jornada 7 folgou o Alfandeguense.