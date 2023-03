Studio 83 Essence BJJ conquista 24 medalhas na Maia

A equipa do Studio 83 Essence BJJ, de Bragança, participou, no sábado, na primeira edição do Grande Prémio Cidade da Maia de Jiu-Jitsu.

A prova correu bem aos 20 atletas brigantinos que somaram 24 medalhas, 14 de ouro, sete de prata e três de bronze.

Guilherme João, Leonor Rolo, Cláudia Afonso, Francisco Rapazote, Rui Pedro, Magda Freire, Martim Gomes, Filipa Afonso, Ruben Canhota (2), Adriana Miranda (2) e Susana Jimenez (2) conquistaram ouro na competição.

Já Cláudio Andrade (2), Inês Fraga, Mateus Fernandes, João Paulo, Afonso Patrício e Ema Gonçalves arrecadaram prata. O bronze foi para Sara Sousa, Carolina Medeiros e Sérgio Rodrigues.

Por equipas, o Studio 83 Essence BJJ terminou no quarto lugar.

A primeira edição do Grande Prémio Cidade da Maia de Jiu-Jitsu foi organizada pela Associação Desportiva Jornada de Luta e contou com cerca de 200 atletas em representação de 30 equipas portuguesas e espanholas.