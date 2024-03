Studio 83 EssenceBjj conquistou 14 medalhas no Open Castilla Y León de Bjj GI 2024

A equipa de Bragança do Studio 83 EssenceBjj conseguiu 14 medalhas no Open Castilla Y León de Bjj GI 2024, prova da segunda etapa do Campeonato Espanhol de Jiu-Jitsu, que se realizou no passado sábado.

O Studio 83 EessenceBjj, juntamente com o Bushido de Castelo Branco participaram com 14 atletas na categoria de Kids -16 anos e alcançaram o 6.º lugar por equipas na competição.

Quanto ao desempeno individual, dos atletas brigantinos, do Studio 83 EssenceBjj conquistaram um total de 14 medalhas, sendo que duas foram de ouro, sete de prata e cinco medalhas de bronze.