Superação e coragem de quem luta contra o cancro da mama

O cancro da mama tem sido cada vez mais detectado em mulheres mais novas. Por isso, o Governo alargou o rastreio, passando a ser entre os 45 e os 69 anos. Até agora, o programa nacional de rastreio do cancro da mama abrangia o grupo etário entre os 50 e os 69 anos. Se for diagnosticado atempadamente e tratado precocemente, a taxa de cura é superior a 90%. Segundo os últimos dados da Global Cancer Observatory da Organização Mundial de Saúde, referentes a 2022, cerca de 9 mil mulheres foram diagnosticadas com cancro da mama e mais de 2 mil morreram com a doença. 1 em cada 100 casos é diagnosticado em homens, uma vez que esta doença não afecta apenas o sexo feminino.

