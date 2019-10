Supertaça “António Parente” joga-se hoje em Macedo de Cavaleiros

O primeiro jogo está marcado para as 19:30, no Pavilhão Municipal, e coloca frente a frente Santo Cristo, finalista vencido da taça, e Pioneiros de Bragança, campeões distritais de futsal feminino.

No histórico de confrontos entre duas equipas relativo à época passada, as brigantinas dominam com três vitórias, 5-1 e 1-2 para o campeonato regular, e 1-4 no campeonato de abertura. Na final da taça distrital, os Pioneiros venceram pela margem mínima, 0-1.

Em masculinos, os Pioneiros também vão a jogo e têm pela frente o Vimioso. Na temporada passada os dois emblemas defrontaram-se três vezes com a turma de Bragança a levar a melhor nas três partidas com dois triunfos no campeonato e outro na final da taça. O jogo tem início às 21h30 e vai ditar o sucessor do Macedense na conquista do troféu.

Foto de A.F. Bragança