Tânia Fernandes e Fábio Oliveira vencem São Silvestre de Mirandela

A Corrida São Silvestre de Mirandela cresce de ano para ano e a quarta edição, realizada no sábado, levou à cidade do Tua mais de 200 bravos atletas, de vários pontos do país, que só o gosto pelo atletismo supera as baixas temperaturas do final de tarde de inverno em Trás-os-Montes.

Em masculinos, Fábio Oliveira foi o grande vencedor. O atleta do GDC Guilhovai terminou o percurso de dez quilómetros em 00:29:17. O pódio ficou completo com Paulo Barbosa (SC Braga) na segunda posição e Rafael Lopes (CD Feirense) no terceiro lugar.

Rui Muga, do C.A. Macedo de Cavaleiros, foi o atleta do distrito de Bragança com a melhor classificação na geral. Muga terminou no quarto lugar e venceu em M Veteranos 1. Neste escalão outros dois atletas do distrito conseguiram alcançar lugares cimeiros, Pedro Rodrigues (CA Macedo de Cavaleiros) foi segundo e Nuno Freitas (Ginásio Clube de Bragança) terceiro.

No sector feminino, a brigantina Tânia Fernandes foi a primeira a cortar a meta. A atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros conclui o percurso em 00:38:54 e venceu ainda em Veteranas I.

Elisabete Nunes (SC Salgueiros) e Ana Moreira (Individual) terminaram no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Nos vários escalões evidenciaram-se atletas do distrito de Bragança. Bianca Albuquerque (Ginásio Clube de Bragança) alcançou a terceira posição em Seniores Femininos, Inês Neto (Ginásio Clube de Bragança) foi segunda em Veteranas 1, Ana Moreira (A.R. Alfandeguense) conseguiu o segundo lugar em Veteranas II, Maria Santos (Mirandela a Correr) terminou na segunda posição em Veteranas III.

Em masculinos, Carlos Carneiro (CA Macedo de Cavaleiros) venceu em Veteranos II, seguido de Jorge Pires (GCB) no segundo lugar e de Alírio Sebastião (GCB) no terceiro. João Silva (GCB) conseguiu o segundo posto em Veteranos III.

A prova organizada pelo Grupo Mirandela a Correr contou com mais de 200 atletas em representação de 30 clubes.

