Tarifa dos táxis vai aumentar mas taxistas de Bragança temem que afaste clientes

Em Bragança, a actualização ainda não entrou em vigor, no entanto, vai acontecer este mês de Junho. Para alguns taxistas apesar de o valor ser insuficiente em relação ao crescimento das despesas, nomeadamente com os custos dos combustíveis, cobrar mais pode vir a afastar clientes. “Já peca por vir tarde, mas não vai resolver a situação do aumento dos combustíveis e se calhar até é demais para as pessoas que andam de táxi”, referiu o taxista Manuel Felgueiras. “Sobem os combustíveis, sobem as tarifas, o serviço ao quilómetro, o que é que vai acontecer? Quem paga é o povo e vai haver menos clientes, isto já está quase a parar”, disse outro taxista, Manuel Coelho. Já António Fernandes diz que “se está a ser actualizado é porque haverá necessidade”, mas admite que “os clientes já são poucos e depois não sabemos como será”. Na praça de táxis de Bragança, os motoristas acreditam que uma melhor opção seria conter o preço dos combustíveis ou criar um gasóleo profissional. “Era melhor deixarem ficar as coisas como estavam e não aumentarem tanto os combustíveis. Chegamos a um ponto que quase andamos a trocar dinheiro por dinheiro. É quase impossível, fazer face às despesas”, afirmou Manuel Felgueiras. Esta actualização do preçário implica custos para os proprietários de táxis, que têm de fazer alterações nos taxímetros, montantes que, acreditam, não serão compensados com o aumento da tarifa. A chamada aferição do taxímetro custava pouco mais de 100 euros, mas os taxistas estimam agora ter de desembolsar mais de 200 euros. “Nos 6 ou 7 meses que faltam para o fim do ano, se calhar o que vamos pagar, que se fala em 200 e tal euros, os cêntimos que vamos cobrar a mais não são compensados, vão todos no que temos de pagar”, afirma. Um serviço que poderá não estar disponível em Bragança. “Ainda falta saber se conseguimos fazer essa actualização toda aqui, se calhar só em Vila Real”, afirma Manuel Coelho. A tarifa de táxis não era actualizada há 9 anos e a partir dos próximos dias deverá custar mais 8% andar neste transporte. Por ouro lado, viajar de táxis entre concelhos vizinhos vai custar menos, isto devido a uma alteração à lei prevista, que deverá criar novas tarifas para estes casos e contingentes intermunicipais

Vinhais antecipa au- mento dos gastos

O município de Vinhais antevê um aumento de custos relacionado, já que a câmara recorre a táxis para assegurar parte do transporte escolar e também para o transporte flexível destinado aos habitantes das aldeias que necessitam de se deslocar à sede de concelho. “Vai aumentar consideravelmente. Estimamos um aumento na ordem dos 40 a 50 mil euros nos transportes escolares, apesar de termos ainda de fazer um concurso, e em relação aos transportes flexíveis também um aumento nunca inferior a a10 mil euros por anos”, sublinha. Ainda assim o autarca garante que tanto num caso como no outro, os serviços vão continuar a ser assegurados pelo município. “É o caminho que nos parece mais correcto, mas é verdade que quando a manta se tapa de um lado se destapa do outro. Vamos ter de ter prioridades, não vamos é deixar de continuar a ajudar as pessoas”, sublinhou, referindo que a câmara vai enfrentar constrangimentos, até por causa dos aumentos dos preços de diversos bens e produtos.