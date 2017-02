Técnico brigantino ajuda a desenvolver o futebol formação na China

“É uma experiência enriquecedora, não só em termos profissionais como pessoais. Cada dia é um desafio e cada dia é uma aprendizagem constante”. É desta forma que Eduardo Gonçalves descreve a aventura que iniciou há meio ano no futebol chinês.

O treinador, de 32 anos, natural de Bragança, é um dos 120 treinadores estrangeiros que, em 2016, chegaram à China para dar treino na área da formação de jogadores.

Eduardo Gonçalves está em Shenzen, no sul da China, na Academia de futebol do F.C. Joy Soccer Shenzhen. “É um desafio que me agrada. Há uma série de coisas que todos os dias tenho que perceber como funcionam”, referiu.

O treinador é um dos dois portugueses que faz parte deste projecto. O outro é Luís Pinto que foi determinante na integração de Eduardo Gonçalves. Mas outros técnicos nacionais deverão rumar à academia chinesa em breve. “O clube está a crescer e quer expandir-se na cidade e noutras localidades. Segundo sei vão chegar mais portugueses, pelo menos dois”, adiantou.