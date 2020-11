Técnico com raízes em Vinhais é bicampeão da Coreia do Sul

José Morais é filho de um vinhaense e tem na vila de Vinhais a família paterna. “O município de Vinhais felicita José Morais que se sagrou campeão de futebol da Coreia do Sul pela segunda vez consecutiva, pelo clube que treina, o Jeonbuk Hyundai Motors FC”, lê-se na página da Câmara Municipal de Vinhais no facebook.

O técnico, de 55 anos, conta com uma longa carreira e já trabalhou em vários países como Alemanha, Suécia, Arábia Saudita, Tunísia, Itália, Espanha, Inglaterra e Coreia do Sul.

Com este título, José Morais conta já com três na sua conta pessoal, dois no Jeonbuk e um na Tunísia, no Espérance Tunis, em 2008/09.