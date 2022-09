Técnico do S.C. Mirandela critica atitude do Vila Flor SC

O Vila Flor SC não vai comparecer ao jogo da primeira jornada da Divisão de Honra Pavimir com o S.C. Mirandela por ter um número reduzido de jogadores. Os vilaflorenses apenas conseguiram inscrever 10 atletas, sendo que dois estão lesionados que deixa o grupo reduzido a oito elementos.

André Irulegui, técnico do S.C. Mirandela, já reagiu e criticou a atitude do Vila Flor SC. "Acho que esta falta de comparência à primeira jornada um desrespeito com a competição, os seus atletas e adversários. Um desrespeito para quem há mais de dois meses se preocupa em formar uma equipa com todos os problemas inerentes a isso. Estou muito à vontade para falar disso pois no G.D Sendim, na época passada, e com enormes dificuldades, ninguém imagina quanto, lá estávamos com equipa feita e preparada”, disse.

O treinador garante que fala com conhecimento de causa e diz não perceber esta decisão. “Não venham dizer que é fácil falar assim por estar no SC Mirandela. Sei muito bem o que é ter dificuldades! O Vila Flor realizou mais jogos de preparação que o S.C Mirandela esta pré-temporada. Como é possível a 48h do jogo pedir adiamento?”

Para Irulegui, a direcção do Vila Flor SC devia ter tratado das burocracias inerentes à inscrição de jogadores atempadamente, à semelhança dos outros clubes. “Um dos grandes problemas de algumas equipas é que seus dirigentes preocupam-se mais com o supérfluo do que com o essencial. Parece que desconhecem os regulamentos, regras e leis. Arrecadam jogadores estrangeiros na pré-época e ignoram que há toda uma burocracia para tratar para a sua inscrição, que envolve dinheiro, certificados e tempo. Estamos indignados com tal situação”.

O jogo Mirandela – Vila Flor SC é relativo à jornada 1 da Divisão de Honra Pavimir, está agendado para amanhã, às 15h30, mas não se irá realizar pelo facto de o Vila Flor Sc já ter comunicado que não vai comparecer por falta de jogadores.

De acordo com os regulamentos da competição, ao Vila Flor SC será aplicada uma derrota por 3-0 e uma multa.

Foto de SC Mirandela