Teixeira renova com o Argozelo

Fernando Teixeira já renovou com o Argozelo para a temporada 2022/2023. O técnico antevê um campeonato distrital, que vai contar com os despromovidos C.A. Macedo DE Cavaleiros e S.C. Mirandela, muito competitivo. “Será muito mais competitivo e difícil para clubes como o Argozelo. Na minha opinião, vai haver três patamares competitivos: um, o topo da tabela, com Macedo, Mirandela, Mirandês, Rebordelo, F.C. Vinhais e Vimioso; numa zona intermédia vão estar Carção, G.D. Sendim, Moncorvo; e o restante campeonato é para os restantes clubes. Mas, pode haver surpresas, o futebol é uma caixa de surpresas, e espero que o Argozelo até possa ser uma dessas surpresas”, referiu.

Sobre o plantel para a próxima época, Fernando Teixeira ainda não sabe com o que contar pois há alguns jogadores que podem estar de saída para outros emblemas. “Ainda é cedo para falar disso. Eu sei que já há movimentações e que alguns clubes já sondaram alguns jogadores do Argozelo, ou seja, não eram tão maus como se pensava”, avançou.

O técnico regressou ao clube do concelho de Vimioso na época passada e terminou no oitavo lugar, depois de várias incertezas em relação à continuidade do clube no distrital face às dificuldades financeiras

Teixeira vai manter-se no comando técnico do Argozelo, clube onde foi campeão distrital em 2010.